Pernod Ricard : -5,7% enfonce le récent plancher des 63E
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 19:20
Le prochain support long terme se situe vers 56,1E qui remonte à août 2011 et le titre semble sur la pente glissante avec le palier des 50E d'août... 2009.
En cas de rebond, la première zone de résistance n'est pas très robuste (65E) et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 66,66E du 18 mars.
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte et des commentaires des analystes aux paragraphes 4-5, 7-11) par Emma ... Lire la suite
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