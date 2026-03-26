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Pernod Ricard : -5,7% enfonce le récent plancher des 63E
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 19:20

Pernod Ricard reperd 5,7% et enfonce le plancher des 63E (plancher du 23 mars) puis les 60E, pour égaler des scores plus observés depuis septembre 2011.
Le prochain support long terme se situe vers 56,1E qui remonte à août 2011 et le titre semble sur la pente glissante avec le palier des 50E d'août... 2009.
En cas de rebond, la première zone de résistance n'est pas très robuste (65E) et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 66,66E du 18 mars.

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PERNOD RICARD
59,9400 EUR Euronext Paris -5,73%
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