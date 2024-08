Auplata Mining Group (AMG), annonce avoir, obtenu un permis d'exploitation de mine d'or et substances connexes dit "Permis Couriège" d'une superficie de 10,41 km², situé sur la commune de Saint-Élie en Guyane Française. Ce permis est accordé pour une durée de 5 ans jusqu'au 10 juillet 2029.

L’obtention de ce PEX va permettre de :

- Sécuriser l’alimentation de l’usine de Dieu Merci

- Poursuivre et affiner la connaissance de la zone, entamée en 2014-2015 par le Groupe AMG.

- Intégrer la zone de Courriège à l’intérieur du périmètre des autres concessions de Saint Elie du groupe.



Le PEX de Couriège est situé à l’Ouest des concessions Renaissance, Dieu Merci et La Victoire. Il partage sa frontière Nord avec la concession de Saint-Elie, et une partie de sa frontière Est avec l’AOTM de Dieu-Merci. À la suite de premiers travaux exploratoires géo scientifique, des estimations internes et préliminaires font état de gisements potentiels d'environ 2 000 kilogrammes d’or.