Permira décroche 4Md$ pour financer des licornes

(NEWSManagers.com) - Permira explose les compteurs avec son deuxième fonds dédié aux entreprises de croissance. Baptisé Permira Growth Opportunities 2 (PGO 2), celui-ci a décroché 4 milliards de dollars (environ 3,5 milliards d'euros), soit bien plus que son objectif initial fixé à 2,5 milliards de dollars. Un succès bâti sur la fidélité des investisseurs du premier fonds, clôturé en juillet 2019 à 1,7 milliard, mais aussi par l'affluence de nouveaux entrants.

Fonds souverains asiatiques et du Moyen-Orient, family offices, compagnies d'assurance, fonds de fonds et fonds de pension ont largement répondu à l'appel. Le Washington State Investment Board témoigne y avoir placé 200 millions de dollars, tandis que son homologue du Michigan y a investi 50 millions. La caisse de retraite des enseignants du Texas a quant à elle confié 100 millions au gérant.

Le quasi-triplement de la taille du fonds ne devrait cependant pas changer la stratégie menée par Permira. " Ce nouveau véhicule nous permettra de mettre encore plus de moyens et de ressources à disposition de nos sociétés partenaires dans leurs projets scale-up, d'innovation technologique et d'internationalisation. Mais nous restons focalisés sur les leaders de la tech, du SaaS et des marketplaces" , explique Alexandre Margoline, associé et président de Permira dans l'Hexagone. Dans les faits, le fonds sera en mesure d'intervenir avec des tickets compris entre 100 et plus de 400 millions de dollars. " Nous voulons surtout être en mesure d'être le partenaire de référence de nos entrepreneurs sur la durée" , détaille le dirigeant. Une approche notamment adoptée avec la plateforme d'e-commerce Mirakl. Le fonds avait pris près de 20% des titres à l'occasion d'une augmentation du capital de 300 millions de dollars en 2020, puis s'était renforcé lors de la levée record de 555 millions de dollars réalisée en septembre 2021.

Une unique sortie

Fait rare, Permira est parvenu à lever 4 milliards de dollars pour son deuxième fonds growth en ne revendiquant qu'une seule sortie partielle sur cette stratégie : Klarna. La fintech suédoise avait convié Permira à hauteur de 10% de son capital en 2017, à l'issue d'un tour avoisinant 250 millions de dollars, selon le Financial Times. Mais depuis, sa valeur a littéralement décollé. Au printemps 2021, la pépite de l'affacturage basée sur le principe du " buy now pay later" a bouclé un tour de 639 millions de dollars… sur la base d'une valorisation de 46 milliards. Une évolution allant bien au-delà des espérances de la plupart des investisseurs.

Au total, 17 investissements ont été signés par Permira sur cette stratégie, dont quatre avec PGO 2. Les plateformes américaines d'activités de plein air AllTrails et de gestion des capitaux Carta, l'éditeur new yorkais de logiciels mParticle et le spécialiste californien de la sécurité informatique Sysdig.

Plus de 15 milliards pour des LBO

Hyperactif sur les financements des licornes, Permira l'est aussi en LBO. Après avoir atteint son plafond (hard cap) à plus de 13 milliards de dollars pour son septième fonds il y a deux ans, le gérant est à nouveau sur la route pour le prochain millésime. Il se serait mis en quête de plus de 15 milliards de dollars et aurait déjà commencé à récupérer des engagements, comme celui du Minnesota State Board of Investment – lequel a prévu d'investir 150 millions de dollars. A ce jour, le fonds d'origine britannique gère 65 milliards de dollars.