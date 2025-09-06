 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Permira cherche 4 milliards de dollars pour la vente du fabricant de médicaments à façon Cambrex, selon le FT
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du FT et du contexte du paragraphe 2)

La société britannique de capital-investissement Permira a mis en vente son fabricant de médicaments à façon Cambrex, visant une évaluation de 4 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times samedi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cambrex a été l'un des grands bénéficiaires de la campagne menée par les fabricants mondiaux de médicaments pour renforcer leurs capacités de production aux États-Unis et leurs stocks nationaux en raison des taxes à l'importation de médicaments proposées par le président Donald Trump, a indiqué le FT.

Trump, qui cherche à inverser des décennies de délocalisation de la fabrication à l'étranger pour réduire les coûts, a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane progressifs pour le secteur pharmaceutique, qui pourraient éventuellement atteindre 250 %.

Permira a acheté Cambrex, qui fournit aux développeurs de médicaments des services de fabrication et de test, pour environ 2 milliards de dollars en 2019.

En août, Permira, qui gère environ 85 milliards d'euros (99,51 milliards de dollars) d'actifs dans plusieurs secteurs, a fait une offre de 3 milliards de dollars pour le fabricant de vaccins Bavarian Nordic BAVA.CO avec Nordic Capital.

Permira s'est refusée à tout commentaire. Cambrex n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8542 euro)

