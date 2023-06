Perial lance Perial Investment & Development

(AOF) - Dans un marché en pleine mutation, le Groupe Perial évolue et repositionne son activité de promotion immobilière pour lancer son activité d'investisseur-développeur d'opérations à forte valeur ajoutée : Perial Investment & Development. Sa stratégie consiste à réaliser des opérations de développement ou de restructuration d'actifs en France pour compte propre et pour le compte d'investisseurs privés, institutionnels et family office. PERIAL Investment & Development co-investit en effet ses fonds propres dans des actifs à fort potentiel de valorisation au travers d'opérations de reconversion.

Cette stratégie d'investissement opportuniste est pertinente dans un marché immobilier en pleine mutation, et propose un couple rendement-risque attractif.