PERIAL Asset Management acquiert un immeuble industriel en Italie

(AOF) - PERIAL Asset Management relance les investissements de sa SCPI PERIAL Opportunités Europe avec l'acquisition d'un immeuble industriel à Trévise, dans le nord de l'Italie, pour un montant de 6,2 millions d'euros acte en main. Cette opération marque le retour à une stratégie d'acquisitions sélectives sur le marché européen et illustre la capacité des équipes à sourcer et sécuriser des actifs récents offrant un profil rendement/risque attractif.

Développé sur environ 8 300 m², l'actif est situé au sein de la zone industrielle de Trévise, en Vénétie, au cœur de l'Inox Valley, un pôle reconnu pour son savoir-faire dans le travail de l'acier inoxydable. Livré en 2022, le bâtiment bénéficie de caractéristiques techniques modernes, limitant les besoins d'investissement à moyen terme.

L'immeuble est entièrement loué au groupe Inox & Inox, spécialisé dans la fabrication de cuisines professionnelles et industrielles, dans le cadre d'une opération de sale & lease-back identifiée off market.

A l'issue de la transaction, le vendeur conserve l'usage du site via un bail triple net ferme de 15 ans, incluant la prise en charge des travaux, offrant ainsi une forte visibilité sur les revenus locatifs à long terme.

Cette acquisition affiche un taux de rendement acte en main de 8,33%, en ligne avec les objectifs de performance de PERIAL Opportunités Europe.