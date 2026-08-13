Performance en demi-teinte pour Orsted au 1er semestre

A la Bourse de Copenhague, l'action Orsted cédait près de 3% à 144 couronnes danoises (DKK) ce jeudi matin, après la publication de résultats mitigés au 1er semestre 2026. Face à la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie, le groupe énergétique danois a généré un EBITDA (hors nouveaux partenariats et frais d'annulation) de 15 MdsDKK, en hausse de 8% en rythme annuel.

En revanche, le bénéfice net a diminué de 60% sur un an pour s'élever à 3,3 MdsDKK. Ce fort recul s'explique essentiellement par les plus-values de cession enregistrées l'année précédente, ainsi que par une hausse des impôts et des pertes de valeur non décaissées cette année.

Sur les six premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'énergie éolienne s'est accéléré à 48,27 MdsDKK contre 37,84 MdsDKK il y a un an à la même période. La hausse enregistrée des segments "Production d'électricité" et "Vente d'électricité" par rapport au premier semestre 2025 s'explique principalement par la mise en service de nouveaux actifs et par des vents plus favorables, ayant entraîné une augmentation de la production. Dans le segment éolien en mer (Offshore), cette hausse de la production a également généré une augmentation des revenus issus des subventions publiques sur un an.

En parallèle, les revenus tirés des contrats de construction pour le compte de tiers ont atteint 10,19 MdsDKK au 1er semestre 2026, principalement portés par la construction des parcs éoliens Hornsea 3 (Royaume-Uni) et Greater Changhua 4 (Taïwan). Au 1er semestre 2025, ils s'élevaient à 3,606 MdsDKK et concernaient principalement le chantier de Greater Changhua 4.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont suivi cette dynamique positive et se sont élevés à 9,1 MdsDKK au 1er semestre 2026, contre 7,8 MdsDKK il y a un an.

Un ROCE sous pression temporaire

La rentabilité des capitaux investis (ROCE) s'est contractée à 3,1% sur ce 1er semestre contre 7,5% sur la même période un an plus tôt. Cette baisse découle principalement d'une augmentation des capitaux investis et de résultats opérationnels légèrement inférieurs sur les 12 derniers mois glissants. Orsted maintient toutefois une trajectoire de rentabilité élevée à moyen terme, visant un ROCE moyen d'environ 11% pour 2026-2027 et supérieur à 13% pour 2028-2030".

"La récente volatilité des marchés mondiaux de l'énergie confirme la nécessité pour l'Europe d'accélérer l'électrification et le déploiement des énergies renouvelables. On voit que cette priorité est reconnue au niveau politique européen, où les propositions législatives récentes de l'UE visent précisément à accélérer l'électrification dans l'ensemble des secteurs", a expliqué Rasmus Errboe, président-directeur général d'Orsted.

Maintien des prévisions, retour du dividende

En dépit de ses résultats mitigés sur la premier moitié de l'année 2026, Orsted confirme ses objectifs financiers pour 2026. L'EBITDA hors nouveaux partenariats et frais d'annulation est toujours attendu supérieur à 28 MdsDKK. Les investissements bruts sont maintenus entre 50 et 55 MdsDKK.

S'appuyant sur une structure financière assainie, la société danoise saisira de nouvelles opportunités de croissance dans l'éolien en mer et prévoit de réinstaurer la distribution de dividendes. Pour rémunérer ses actionnaires, elle priorise la création de valeur par la croissance de ses résultats plutôt qu'un rendement élevé du dividende.

Le dividende réinstauré tiendra compte de la solidité de sa structure financière, du programme de construction en cours jusqu'en 2027, ainsi que des risques et incertitudes réglementaires persistants. Cette politique de dividende devrait démarrer à un niveau modeste dés l'exercice 2026 (pour un premier versement en 2027), puis progresser chaque année jusqu'en 2028.