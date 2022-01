Performance confirmée en 2021 : +26% - Accélération de l’ensemble des métiers - Retour aux meilleurs niveaux plus rapide qu’anticipé - Réitération des objectifs 2024

L’année 2021 s’inscrit dans une bonne dynamique et ancre le redressement des activités permettant à Mare Nostrum de se rapprocher, à périmètre et change courants, de ses meilleurs niveaux plus rapidement qu’anticipé. Le 4ème trimestre marque notamment cette trajectoire avec un chiffre d’affaires de 40,9 M€ en progression de +12% (-2% par rapport à 2019). Ainsi, le chiffre d’affaires annuel 2021 n’est plus qu’à 6% du CA 2019 et l’écart se resserre à 4% sur le second semestre 2021.



L’activité Travail Temporaire s’établit à 134,3 M€ en croissance de +24%, soit au-delà de la tendance du secteur estimée à +21%. Le pôle Formation (5% du CA Groupe) performe avec un chiffre d’affaires annuel de 7,9 M€ (+23%) porté par le développement d’AT Patrimoine et la forte progression de Platinium CQFT (+85% à 1,4 M€ ). De même, l’activité Portage Salarial s’établit à 8,5 M€ sur l’année (+26%) dont 2,5 M€ sur le 4ème trimestre, soit une croissance de 31% par rapport au T4 2020 et de 13% par rapport à 2019.



La nouvelle division dédiée aux Plateformes de services RH bénéficie pleinement de l’intégration d’Inalvea Développement acquise fin 2020 et s’établit à 2,4 M€ (+216%). La division Recrutement totalise sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 0,6 M€ en progression de 36% permettant d’atteindre sur l’année 1,8 M€ (+23%).