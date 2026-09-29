Perella Weinberg s'envole après l'annonce de négociations en vue d'un rachat avec Piper Sandler

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29 septembre - ** Les actions de la banque d'investissement Piper Sandler PIPR.N reculent d'environ 4%; celles du cabinet de conseil Perella Weinberg Partners PWP.O bondissent de plus de 10%

** Piper Sandler serait en pourparlers en vue d’acquérir Perella Weinberg, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** Ces sources n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** La capitalisation boursière de Perella s’élève à environ 1,4 milliard de dollars

** Depuis le début de l’année, PIPR a perdu 16,7% et PWP 7,1%, en tenant compte des variations de la séance