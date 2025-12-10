PepsiCo veut "accélérer" ses résultats en 2026, à commencer par l'Amérique du Nord

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo, qui a confirmé ses objectifs pour cette année, prévoit une hausse de ses résultats en 2026 à la faveur, en particulier, d'initiatives (innovation, productivité) dans sa branche d'Amérique du Nord.

"Tout au long de 2025, nous avons entrepris de nombreuses actions pour accélérer à la fois la productivité et les projets commerciaux afin d'améliorer nos performances", a déclaré mardi Ramon Laguarta, patron du groupe, lors d'une audioconférence avec des analystes.

"Nous sommes satisfaits des progrès effectués et nous nous attendons à ce que ces actions, et des actions futures, se matérialisent en 2026 par davantage d'effets positifs", a-t-il ajouté.

A l'issue d'un "examen approfondi" de la stratégie et des projets du groupe, la direction compte accroitre le chiffre d'affaires organique, réaliser des "économies record" en terme de productivité et améliorer sa marge opérationnelle à données comparables dès 2026.

Pour cela, PepsiCo Foods North America (PFNA) "va jouer un rôle crucial", a indiqué M. Laguarta, mentionnant une mise en oeuvre "toutes affaires cessantes".

Cette branche gère pour l'Amérique du Nord des marques de chips, de biscuits et autres produits alimentaires comme Doritos, Lay's, Tostito's, Cheetos, Quaker, Sabra, etc.

L'objectif est notamment de retirer les colorants et arômes artificiels, de simplifier la liste des ingrédients, d'incorporer davantage de protéines, de fibres et de céréales complètes, relève le groupe, dans un communiqué.

Dans le même temps, il compte "réduire agressivement" ses coûts opérationnels en réduisant ses capacités - fermetures d'usines, de lignes de production - et le nombre de variantes de ses produits.

Ces mesures devraient avoir un effet positif sur les résultats de PFNA dès 2026 et sur ceux du groupe, dont le bénéfice net par action à changes constants devrait augmenter de 4% à 6% sur l'exercice fiscal 2026.

Le chiffre d'affaires à données comparables devrait progresser de 2% à 4% cette année-là, a-t-il anticipé, tout en confirmant ses prévisions pour 2025 à savoir une hausse du chiffre d'affaires organique inférieure à 5% et un bénéfice net à changes constants "relativement stable" sur un an.

Selon la direction, cette stratégie a été élaborée avec le soutien de la société d'investissements activiste Elliott Management, qui a salué ces projets ainsi que "l'engagement de PepsiCo à rafraîchir son conseil d'administration", sans autre détail.

Concernant l'allocation des capitaux, PepsiCo entend consacrer moins de 5% de son chiffre d'affaires net à ses investissements et accroitre le budget consacré aux actionnaires (rachats d'action et dividendes) en 2026 et 2027.

Vers 19H55 GMT, l'action PepsiCo reculait de 0,79% à la Bourse de New York.