PepsiCo va réduire les prix de Lay's et Doritos face à la résistance des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte générale) par Juveria Tabassum

PepsiCo PEP.O va réduire les prix de ses marques principales, telles que Lay's et Doritos, aux États-Unis, jusqu'à 15%, après plusieurs trimestres de hausses de prix et suite aux retours des consommateurs concernant leur accessibilité financière, a annoncé mardi le fabricant de snacks et de boissons, alors que ses résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes du marché.

Cette dernière mesure intervient dans le cadre d'une stratégie agressive de l'entreprise visant à réduire les coûts dans l'ensemble de ses activités, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, et après plusieurs trimestres de faibles ventes sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

« Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils subissaient des contraintes », a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S.

À l'instar d'autres entreprises tournées vers le consommateur, telles que P&G et Coca-Cola, PepsiCo a également prévu d'abaisser les prix d'entrée de gamme, les consommateurs américains cherchant à boucler leur budget face à l'inflation et à des défis tels que la fermeture du gouvernement l'année dernière, qui a retardé l'accès aux bons d'alimentation.

Toutefois, l'entreprise a déclaré que cette dernière mesure, visant à réduire les prix de certains paquets de marques telles que Lay's, Tostitos, Doritos et Cheetos, était le résultat d'un « vaste recueil de commentaires des consommateurs concernant les limites de l'accessibilité financière » au cours du second semestre 2025.

Dans le cadre de sa révision annoncée en décembre, PepsiCo prévoit également de réduire d'environ 20 % le nombre de produits qu'elle propose aux États-Unis cette année. Elle a également fermé certaines usines de fabrication de la division "snacks" et supprimé des emplois pour réduire les coûts.

L'entreprise s'en tient aux prévisions annuelles de croissance du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait communiquées en décembre.

Ses actions étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté d'environ 5 % en 2025 et sont restées à la traîne de leur concurrent Coca-Cola au cours des cinq dernières années.

La société a investi dans le changement de marque de produits clés tels que les chips Lay's et Tostitos pour répondre à la préférence des consommateurs pour des ingrédients plus propres dans le contexte de l'utilisation accrue de médicaments pour la perte de poids et du mouvement Make America Healthy Again soutenu par l'administration Trump.

Les volumes dans le secteur clé de l'alimentation en Amérique du Nord ont baissé de 1 % au quatrième trimestre, après une baisse de 4 % au cours des trois mois précédents.

Son activité boissons en Amérique du Nord fait peau neuve avec son offre de sodas prébiotiques, ainsi que des boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre.

Le fabricant de Gatorade a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel de base par action de 2,26 $, dépassant les estimations de 2,24 $.