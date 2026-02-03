PepsiCo va réduire les prix de Lay's et Doritos face à la réaction des consommateurs

PepsiCo va réduire jusqu'à 15 % les prix de Lay's et Doritos aux États-Unis

Résultats supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre, objectifs annuels maintenus

Le directeur général s'attend à une augmentation des volumes en Amérique du Nord cette année

L'entreprise mise sur le contrôle des portions alors que l'utilisation du GLP-1 augmente

PepsiCo PEP.O va réduire les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, suite à la réaction des consommateurs contre plusieurs hausses de prix précédentes, a déclaré le fabricant de snacks et de boissons mardi, après avoir annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre.

Alors que les consommateurs américains luttent pour se procurer les produits de première nécessité en raison de l'inflation et du report des allocations alimentaires, des entreprises telles que P&G PG.N , Coca-Cola

KO.N et PepsiCo ont abaissé leurs prix d'entrée pour préserver leur part de marché.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a déclaré Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S. Les nouveaux prix seront mis en rayon cette semaine.

Les entreprises de produits alimentaires emballés devront également faire face cette année à l'adoption croissante de médicaments coupe-faim et à la recherche de solutions pour maintenir l'intérêt des consommateurs pour les en-cas et les sodas.

Le contrôle des portions était le moyen de maintenir la pertinence des catégories de PepsiCo, a déclaré le directeur général Ramon Laguarta, ajoutant que plus de 70 % de la gamme de produits alimentaires de l'entreprise aux États-Unis était constituée de portions individuelles.

"Nous misons beaucoup sur le contrôle des portions. Nos emballages multiples, tant pour les aliments que pour les boissons, seront un levier essentiel de notre croissance", a déclaré M. Laguarta.

PepsiCo rafraîchit également ses marques clés telles que Quaker, Gatorade, Lay's et Tostitos pour se concentrer sur des produits à faible teneur en sucre ou sans ingrédients artificiels afin d'attirer les jeunes ménages avec enfants vers les snacks et les céréales.

Toutefois, le caractère abordable des produits est "la plus grande cause de friction" contre l'augmentation des dépenses dans la catégorie des snacks pour les consommateurs à revenu faible ou moyen à l'heure actuelle, a déclaré PepsiCo . PepsiCo s'attend à ce que ses réductions de prix "chirurgicales" contribuent à ce que la catégorie des snacks en Amérique du Nord renoue avec la croissance en volume cette année.

PepsiCo a maintenu mardi ses prévisions annuelles de croissance du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait communiquées en décembre. Ses actions ont augmenté de près de 4 % dans les premiers échanges. Elles ont chuté d'environ 5 % en 2025 et sont restées à la traîne de leur concurrent Coca-Cola au cours des cinq dernières années.

La société est également au milieu d'une stratégie agressive pour réduire les coûts dans l'ensemble de ses activités après la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, et plusieurs trimestres de faibles ventes sur le marché clé de l'Amérique du Nord.

"Le trimestre a été assez solide et signale probablement que les tendances peuvent aller dans une meilleure direction pour Pepsi", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de PepsiCo.

"Mais pour que l'action fonctionne vraiment, il faut une exécution qui s'appuie sur plusieurs moteurs tels que l'innovation, les réductions de prix, la productivité."

Le fabricant de Gatorade a déclaré un chiffre d'affaires de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 décembre, dépassant les estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice trimestriel de base par action de 2,26 $ a dépassé les estimations de 2,24 $.