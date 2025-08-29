 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 744,38
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo va augmenter sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O augmente sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

PepsiCo avait payé 550 millions de dollars en 2022 pour une participation de 8,5 % dans Celsius.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
59,6900 USD NASDAQ -0,12%
PEPSICO
146,9800 USD NASDAQ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

