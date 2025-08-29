PepsiCo va augmenter sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
PepsiCo PEP.O augmente sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.
PepsiCo avait payé 550 millions de dollars en 2022 pour une participation de 8,5 % dans Celsius.
Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
