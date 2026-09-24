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PepsiCo va augmenter les prix de certaines chips et de certaines boissons gazeuses, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 17:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O s'apprête à augmenter certains prix après que les baisses de prix mises en place en début d'année n'ont pas réussi à stimuler les ventes, a indiqué jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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