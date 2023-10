Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo: un analyste abaisse ses estimations information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - Wedbush abaisse ses estimations de BPA 2023 et 2024, à 7,47 et 7,96 dollars respectivement.



Le broker met à jour son modèle pour le groupe agroalimentaire de façon à tenir compte des changes, mais avec un multiple P/E se traitant bien en dessous de ses moyennes à un, trois et cinq ans, il juge la valorisation 'convaincante à ces niveaux'.



Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur PepsiCo, mais avec un objectif de cours abaissé de 206 à 195 dollars.





