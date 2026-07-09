PepsiCo recule après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles malgré des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre

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9 juillet - ** L'action PepsiCo PEP.O a chuté de près de 5 % pour s'établir à 134,69 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis avril 2025, si les pertes se confirment

** Le géant des snacks et des sodas réaffirme ses prévisions annuelles d’ tout en mettant en garde contre la hausse des coûts des matières premières au second semestre

**Il maintient ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affairespour l’exercice 2026 entre 2 % et 4 %; il table sur une hausse du bénéfice par action (BPA) à taux directeur constant comprise entre 4 % et 6 %

** « Les résultats ont été modérés ce trimestre, la performance du secteur agroalimentaire américain s'étant ralentie en raison du resserrement des budgets des consommateurs sous l'effet de la hausse des pressions inflationnistes », a déclaré le directeur général Ramon Laguarta

** Chiffre d’affaires alimentaire en Amérique du Nord en baisse de 2 % au deuxième trimestre en raison d’une baisse des prix nets effectifs – Steve Schmitt, directeur financier

** PEP affiche un BPA de base de 2,20 $ au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 2,21 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 6,4 % pour atteindre 24,18 milliards de dollars, contre une estimation de 23,95 milliards de dollars ** L'action de son concurrent Coca-Cola KO.N a également reculé d'environ 2 %

** À la clôture d'hier, l'action PEP affichait une baisse d'environ 1 % depuis le début de l'année