PepsiCo rachète les sodas basses calories Poppi pour 1,95 milliard de dollars

PepsiCo a annoncé lundi l'acquisition de la jeune marque de sodas basses calories Poppi pour 1,95 milliard de dollars, un nouvel exemple de la diversification en cours du secteur vers des boissons moins sucrées.

La transaction inclut un crédit d'impôt de 300 millions de dollars, la valeur nette de l'entreprise cible étant de 1,65 milliard, selon un communiqué.

Lancé il y a cinq ans seulement, aux premiers jours de la pandémie de coronavirus, Poppi a rapidement décollé, au point de dépasser, en 2024, les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Outre le fait d'être nettement moins sucré qu'un soda classique (25 calories contre 150 pour une canette de Pepsi), Poppi se présente comme une boisson dite fonctionnelle. Elle intègre ainsi des ingrédients qui revendiquent des bénéfices pour la santé du consommateur.

En l'espèce, Poppi est une boisson dite prébiotique, qui comprend du vinaigre de cidre, à même de contribuer au développement de la flore intestinale.

Fondée par un couple texan, Stephen et Allison Ellsworth, Poppi se décrit comme "la marque qui modernise le soda pour la nouvelle génération".

Le grand rival de PepsiCo, Coca-Cola, a tenté d'absorber Poppi en 2024, sans succès. Le groupe d'Atlanta a finalement choisi de lancer, en février, sa propre marque sur le segment des boissons prébiotiques, Simply Pop.

Autre signe de l'explosion de ce marché, le principal concurrent de Poppi, Olipop, dont les ventes ont dépassé 400 millions de dollars en 2024, a été valorisé 1,85 milliard de dollars lors d'une levée de fonds en février.

Le succès des prébiotiques est un nouveau développement d'une tendance de fond, à savoir la popularité croissante de boissons moins sucrées que les sodas traditionnels.

Pour étoffer son portefeuille, PepsiCo a ainsi déjà racheté, en 2016, KeVita, spécialiste des boissons fermentées dites probiotiques, en particulier le kombucha.

Le groupe de Purchase (Etat de New York), a aussi lancé, en 2019, l'eau pétillante parfumée Bubly.

"Les consommateurs cherchent plus que jamais des boissons pratiques et savoureuses adaptées à leur mode de vie et à leur intérêt croissant pour leur santé et leur bien-être", a expliqué Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, cité dans le communiqué.

"Poppi est un excellent complément dans le cadre de la transformation de notre portefeuille pour répondre à ces besoins", a-t-il ajouté.

A Wall Street, le titre PepsiCo prenait 1,61% vers 14H20 GMT.