PepsiCo: progression de 7% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - PepsiCo dévoile, pour les trois premiers mois de 2024, un BPA coeur de 1,61 dollar, en progression de 7% à taux de changes constants, pour des revenus de plus de 18,2 milliards de dollars, en croissance organique de 2,7%.



Le groupe agroalimentaire, exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker, revendique notamment une performance vigoureuse de ses activités internationales, ainsi qu'une amélioration séquentielle de ses tendances de volumes.



PepsiCo confirme viser pour l'ensemble de 2024 des progressions minimales de 8% pour le BPA coeur à taux de changes constants et de 4% pour les revenus organiques, ainsi qu'un retour de cash aux actionnaires d'environ 8,2 milliards.





