PepsiCo : prise de participation d'Elliot Management

(AOF) - PepsiCo grimpe en avant-Bourse après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Dans une présentation adressée au conseil d'administration du géant américain des sodas, le fonds a exhorté PepsiCo à procéder à une revue opérationnelle et à instaurer une supervision ainsi qu'une structure autour de ces évaluations.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes auprès d'entreprises telles que Honeywell, où il a orchestré la scission du fabricant de machines lourdes, et Starbucks, où il a milité pour un changement de direction.

