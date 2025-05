PepsiCo: partenariat mondial majeur avec la Formule 1 information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce un partenariat mondial révolutionnaire avec la Formule 1 à partir de 2025, pour plusieurs années.



Cette collaboration réunit la Formule 1, sport à la croissance la plus rapide au monde, avec trois marques majeures de PepsiCo : Sting Energy, Gatorade et Doritos.



Grâce à une audience cumulée de 1,6 milliard de spectateurs, ce partenariat offre à PepsiCo une plateforme puissante pour toucher les consommateurs dans 21 pays et plus de 200 territoires.



PepsiCo bénéficie de droits exclusifs incluant la publicité sur les circuits, des animations dans les Fan Zones, des expériences VIP, et l'exclusivité des produits sur les lieux de course.



L'accord comprend aussi un partenariat avec la F1 Sprint, format très populaire, et un engagement envers la F1 Academy pour promouvoir les femmes dans le sport.





