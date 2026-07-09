PepsiCo met en garde contre la hausse des coûts des matières premières alors que ses ventes de produits alimentaires en Amérique du Nord marquent le pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* PepsiCo prévoit une accélération de l'inflation des coûts des intrants au second semestre

* Chiffre d'affaires alimentaire en Amérique du Nord en baisse de 2 % au deuxième trimestre en raison d'une baisse des prix nets effectifs, selon le directeur financier

* La hausse des prix de l'essence a pesé davantage que prévu sur la demande de PepsiCo au deuxième trimestre

* Le cours de l'action a reculé d'environ 5 % en début de séance

(Ajout de détails au paragraphe 2, contexte au paragraphe 3) par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

PepsiCo PEP.O a mis en garde jeudi contre une hausse des coûts des matières premières au second semestre, alors que le géant des snacks et des boissons augmente ses investissements et baisse ses prix pour attirer les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix.

L'action PepsiCo, qui a reculé d'environ 5 %, s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis avril 2025 après que la société a maintenu ses prévisions inchangées et annoncé une baisse de 2 % de son chiffre d'affaires dans son activité alimentaire en Amérique du Nord.

Les résultats de PepsiCo soulignent les défis auxquels sont confrontées les entreprises agroalimentaires aux États-Unis, alors qu’elles tentent de relancer la demande de snacks en baissant les prix et en investissant massivement dans la reformulation de leurs produits et dans des offres plus saines, afin de s’adapter à l’évolution des préférences des consommateurs et à l’essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

De plus, les entreprises agroalimentaires doivent faire face à la hausse des coûts d’emballage et de logistique, alors que la guerre en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Bien que PepsiCo s’attende à une inflation plus forte des coûts des intrants au second semestre, son directeur financier, Steve Schmitt, a déclaré que les demandes de remboursement des droits de douane payés l’année dernière et les gains de productivité devraient contribuer à amortir le choc.

PepsiCo avait baissé les prix de marques telles que Lay’s et Doritos jusqu’à 15 % en Amérique du Nord afin de reconquérir les consommateurs soucieux de leur budget, qui se tournent de plus en plus vers des alternatives moins chères et des formats plus petits face aux craintes persistantes liées à l’inflation.

Le directeur général, Ramon Laguarta, a attribué la hausse des volumes organiques à l’évolution de son portefeuille et à la solidité de ses activités internationales, mais a précisé que les résultats avaient été tempérés par le resserrement des budgets des consommateurs et les pressions inflationnistes. La société a indiqué que les prix élevés de l’essence avaient pesé sur la demande des consommateurs plus qu’elle ne l’avait prévu.

PepsiCo modernise ses marques et lance des produits sans colorants ni arômes artificiels, tels que Gatorade Lower Sugar, ainsi que des produits riches en protéines, comme la poudre Propel et les Quaker Protein Rice Crisps, afin de répondre à une préférence croissante pour une alimentation saine.

« Le défi de Pepsi n’est pas de créer des marques emblématiques, mais de les maintenir dans l’air du temps », a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

« Les consommateurs continuent de dépenser, mais ils font de plus en plus attention à ce qu’ils achètent, et ils attendent des marques qu’ils connaissent déjà qu’elles évoluent avec eux en leur offrant davantage de choix », a-t-elle ajouté.

La société a maintenu ses prévisions annuelles inchangées, tablant sur une croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 2 % et 4 % et sur une hausse du bénéfice par action ajusté à devise constante comprise entre 4 % et 6 %.

« Les dépenses publicitaires et marketing en Amérique du Nord devraient augmenter au second semestre », a déclaré M. Schmitt lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. « Nous allons donc continuer à mener une stratégie offensive. »

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 6,4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 24,18 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 5,4 % à 23,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

PepsiCo a affiché un bénéfice par action ajusté trimestriel de 2,20 dollars, contre 2,12 dollars il y a un an.