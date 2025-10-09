PepsiCo: Le T3 dépasse les attentes, nomination d'un nouveau directeur financier

Des canettes de Pepsi sont exposées à l'usine PepsiCo Walkers à Leicester

PepsiCo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action au troisième trimestre supérieurs aux attentes après une demande soutenue pour certains de ses produits aux États-Unis, tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier.

Le groupe américain a enregistré un chiffre d'affaires de 23,94 milliards de dollars (20,60 milliards d'euros) au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 23,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,29 dollars, dépassant les attentes des analystes à 2,26 dollars.

Steve Schmitt, qui occupe actuellement le poste de directeur financier de Walmart US, remplacera à compter du 10 novembre Jamie Caulfield qui prendra alors sa retraite après plus de trois décennies au sein de l'entreprise.

PepsiCo a par ailleurs déclaré maintenir ses objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice par action à taux de change constant.

L'action du groupe américain gagnait 2% en avant-Bourse jeudi tandis que, depuis le début de l'année, le titre a baissé de 8% alors que celui de son rival Coca-Cola a pris 6%.

Ces derniers mois, la société a lancé de nouveaux produits afin de mieux répondre aux préférences alimentaires des consommateurs américains, tout en revoyant ses prix et ses emballages afin d'offrir un meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs sensibles aux prix, a déclaré jeudi le président-directeur général Ramon Laguarta dans un communiqué.

PepsiCo fait notamment face à la pression activiste d'Elliott Management, l'investisseur reprochant à l'entreprise d'être à la traîne par rapport à Coca-Cola et la pressant d'envisager de refranchiser son réseau d'embouteillage et de vendre des marques non essentielles telles que Quaker Oats.

(Rédigé par Prerna Bedi et Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)