PepsiCo: lance son premier cola prébiotique à 30 calories information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 15:40









(Zonebourse.com) - PepsiCo annonce que Pepsi Prebiotic Cola constitue sa première innovation majeure dans le cola traditionnel depuis 20 ans.



Déclinée en versions Original Cola et Cherry Vanilla, cette boisson contient 5 g de sucre, 30 calories, aucun édulcorant artificiel et 3 g de fibres prébiotiques.



Elle vise à répondre à la demande croissante pour des ingrédients fonctionnels, sans compromettre le goût emblématique de Pepsi.



Ram Krishnan, CEO de PepsiCo Beverages U.S., y voit 'un nouveau bond en avant dans l'expérience cola'. Le lancement est prévu en ligne à l'automne, puis en rayon début 2026.





