PepsiCo: finalise l'acquisition de poppi pour 1,65 Md$

(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce avoir finalisé l'acquisition de poppi pour un prix net de 1,65 milliard de dollars, incluant un complément de prix lié à des objectifs de performance.



Cette acquisition s'inscrit dans la transformation de son portefeuille pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits savoureux et fonctionnels.



poppi, marque de sodas prébiotiques en forte croissance, complète les récentes acquisitions de PepsiCo, telles que Siete et Sabra.



Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo Beverages U.S., a souligné que 'poppi s'intègre parfaitement à [la] vision stratégique [de PepsiCo]' et permettra de développer sa croissance.



'poppi propose une boisson fonctionnelle, faible en calories et en sucre, soutenue par une forte présence communautaire et digitale ciblant les générations Z et milléniale', souligne le communiqué du groupe.





