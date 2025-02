PepsiCo: dividende accru de 5% avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, PepsiCo fait part d'une augmentation de son dividende annualisé de 5% à 5,69 dollars par action, à partir du dividende qui sera versé en juin prochain, pour un BPA coeur annuel de 8,16 dollars engrangé en 2024.



Au titre de son quatrième trimestre 2024, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker dévoile un BPA coeur de 1,96 dollar, en progression de 14% à changes constants, pour des revenus de près de 27,8 milliards de dollars, en croissance organique de 2,1%.



Pour l'exercice qui commence, le groupe agroalimentaire anticipe une hausse de son BPA coeur à changes constants dans le milieu de la plage à un chiffre, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans le bas de la plage à un chiffre.





