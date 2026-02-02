PepsiCo devrait annoncer un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse lors de la publication de ses résultats mardi

2 février - ** Les actions de PepsiCo PEP.O sont en hausse de 1,7% ce lundi, le géant de l'alimentation et de la boisson, qui devrait annoncer un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans les résultats trimestriels attendus avant la cloche mardi

** Les analystes s'attendent à ce que la société affiche un chiffre d'affaires de 28,97 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 27,78 milliards de dollars l'année précédente, et un BPA ajusté de 2,24 dollars, contre 1,96 dollars l'année précédente, selon LSEG

** Les investisseurs seront attentifs à toute amélioration dans le secteur des snacks aux Etats-Unis ainsi qu'aux tendances des dépenses de consommation ** Pepsico a annoncé en décembre un examen de sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et a déclaré qu'il réduirait agressivement les coûts après des semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management

** L'objectif de cours médian à 12 mois sur PEP est de 164 $; l'action a clôturé à 156,24 $

** L'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année, surperformant la hausse de ~2% du Nasdaq .IXIC

** Sur les 25 analystes qui couvrent le titre, 10 le considèrent comme 'achat' ou 'achat fort', 14 comme 'maintien' et un comme 'vente'

** PEP s'est récemment négocié à 18x les bénéfices prévisionnels, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 22x, selon LSEG