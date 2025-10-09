PepsiCo dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une demande soutenue de sodas et de snacks, et nomme un nouveau directeur financier

Les résultats du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions grâce à la croissance internationale

Le directeur général déclare qu'il réduira les coûts dans le segment des produits de grignotage en Amérique du Nord

Nomme le directeur financier de Walmart U.S. au poste de CFO

PepsiCo PEP.O a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses snacks et ses sodas sur les principaux marchés internationaux et à la vigueur de sa catégorie de boissons plus saines aux Etats-Unis.

La société a également nommé Steve Schmitt, qui est actuellement le directeur financier américain de son principal client Walmart WMT.N , au poste de directeur financier, à compter de novembre. Il succède à Jamie Caulfield, qui a occupé le poste de directeur financier pendant environ deux ans et qui prendra sa retraite après plus de trois décennies passées chez PepsiCo.

La société est sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management pour avoir pris du retard par rapport à son principal rival Coca-Cola KO.N , tout en faisant face à la contestation des consommateurs concernant les hausses de prix au fil des ans et à l'examen minutieux des arômes synthétiques par l'administration Trump.

Le directeur général Ramon Laguarta a déclaré que les interactions de l'entreprise avec Elliott se sont déroulées dans un esprit de collaboration et qu'il est d'accord avec l'investisseur activiste pour dire que l'entreprise est sous-évaluée. Il a ajouté que de nombreuses idées de l'investisseur ont été intégrées dans la stratégie actuelle de PepsiCo.

Laguarta n'a toutefois pas donné de réponse claire à l'idée la plus audacieuse de l'investisseur activiste, qui consiste à accroître les marges de PepsiCo en cédant le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de l'entreprise.

PepsiCo, qui a acheté ces derniers mois la marque de soda prébiotique Poppi et augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius , a déclaré qu'elle évaluait les acquisitions dans les segments qui affichent une croissance plus rapide dans l'industrie des produits alimentaires emballés.

"Nous verrons comment les consommateurs réagissent", a déclaré Laguarta, ajoutant que les prix des nouveaux produits seraient plus élevés, ce qui favoriserait les marges, PepsiCo continuant à réduire les coûts de sa chaîne d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires net de PepsiCo (23,94 milliards de dollars) a dépassé les attentes moyennes des analystes (23,83 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG, tandis que le bénéfice ajusté par action a également dépassé les estimations de 3 cents.

"Je dirais que (les résultats ont dépassé les prévisions) est légèrement encourageant. Il est certain qu'ils sont secoués par Elliott Management... cela a probablement attiré leur attention", a déclaré Greg Halter, directeur de recherche chez Carnegie Investment Counsel, qui détient des actions de PepsiCo.

Les actions de PepsiCo ont ouvert en hausse de 1 %, la société ayant maintenu ses objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté à taux de change constant.

Le multiple des bénéfices prévisionnels à 12 mois de la société, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 16,54, à la traîne de celui de Coca-Cola (20,90).

Laguarta a déclaré que PepsiCo allait "réduire agressivement les coûts" dans la catégorie des snacks aux États-Unis, avec un plan qui comprend la fermeture de deux usines et la réduction de près de 15 % de ses gammes de produits au cours du quatrième trimestre.

La société propose également des emballages plus petits, car les consommateurs recherchent des options plus abordables, une mesure qui a contribué à la croissance des volumes sur certains marchés asiatiques cette année. Les activités internationales de la société représentent environ 40 % de son chiffre d'affaires.

Le sentiment général des consommateurs est resté faible malgré des poussées de croissance sur les marchés de l'Inde et du Moyen-Orient, a déclaré Laguarta lors de l'appel, ajoutant que la répression de l'immigration sous l'administration Trump freinait la demande parmi ses clients hispaniques.

Alors que les tarifs douaniers ont eu un effet négatif d'environ trois points de pourcentage sur ses bénéfices de base au troisième trimestre, l'entrepriseprévoit de revenir à une croissance des marges dans la catégorie des boissons en Amérique du Nord plus tard cette année, ont déclaré les dirigeants.