 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 054,23
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une demande soutenue de sodas et de snacks, et nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les résultats du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions grâce à la croissance internationale

*

Le directeur général déclare qu'il réduira les coûts dans le segment des produits de grignotage en Amérique du Nord

*

Nomme le directeur financier de Walmart U.S. au poste de CFO

(Ajout des commentaires du directeur général sur Elliott, le lancement de nouveaux produits et la demande tout au long de la conférence téléphonique, et mise à jour sur les actions) par Juveria Tabassum et Jessica DiNapoli

PepsiCo PEP.O a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses snacks et ses sodas sur les principaux marchés internationaux et à la vigueur de sa catégorie de boissons plus saines aux Etats-Unis.

La société a également nommé Steve Schmitt, qui est actuellement le directeur financier américain de son principal client Walmart WMT.N , au poste de directeur financier, à compter de novembre. Il succède à Jamie Caulfield, qui a occupé le poste de directeur financier pendant environ deux ans et qui prendra sa retraite après plus de trois décennies passées chez PepsiCo.

La société est sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management pour avoir pris du retard par rapport à son principal rival Coca-Cola KO.N , tout en faisant face à la contestation des consommateurs concernant les hausses de prix au fil des ans et à l'examen minutieux des arômes synthétiques par l'administration Trump.

Le directeur général Ramon Laguarta a déclaré que les interactions de l'entreprise avec Elliott se sont déroulées dans un esprit de collaboration et qu'il est d'accord avec l'investisseur activiste pour dire que l'entreprise est sous-évaluée. Il a ajouté que de nombreuses idées de l'investisseur ont été intégrées dans la stratégie actuelle de PepsiCo.

Laguarta n'a toutefois pas donné de réponse claire à l'idée la plus audacieuse de l'investisseur activiste, qui consiste à accroître les marges de PepsiCo en cédant le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de l'entreprise.

PepsiCo, qui a acheté ces derniers mois la marque de soda prébiotique Poppi et augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius , a déclaré qu'elle évaluait les acquisitions dans les segments qui affichent une croissance plus rapide dans l'industrie des produits alimentaires emballés.

"Nous verrons comment les consommateurs réagissent", a déclaré Laguarta, ajoutant que les prix des nouveaux produits seraient plus élevés, ce qui favoriserait les marges, PepsiCo continuant à réduire les coûts de sa chaîne d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires net de PepsiCo (23,94 milliards de dollars) a dépassé les attentes moyennes des analystes (23,83 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG, tandis que le bénéfice ajusté par action a également dépassé les estimations de 3 cents.

"Je dirais que (les résultats ont dépassé les prévisions) est légèrement encourageant. Il est certain qu'ils sont secoués par Elliott Management... cela a probablement attiré leur attention", a déclaré Greg Halter, directeur de recherche chez Carnegie Investment Counsel, qui détient des actions de PepsiCo.

Les actions de PepsiCo ont ouvert en hausse de 1 %, la société ayant maintenu ses objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté à taux de change constant.

Le multiple des bénéfices prévisionnels à 12 mois de la société, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 16,54, à la traîne de celui de Coca-Cola (20,90).

Laguarta a déclaré que PepsiCo allait "réduire agressivement les coûts" dans la catégorie des snacks aux États-Unis, avec un plan qui comprend la fermeture de deux usines et la réduction de près de 15 % de ses gammes de produits au cours du quatrième trimestre.

La société propose également des emballages plus petits, car les consommateurs recherchent des options plus abordables, une mesure qui a contribué à la croissance des volumes sur certains marchés asiatiques cette année. Les activités internationales de la société représentent environ 40 % de son chiffre d'affaires.

Le sentiment général des consommateurs est resté faible malgré des poussées de croissance sur les marchés de l'Inde et du Moyen-Orient, a déclaré Laguarta lors de l'appel, ajoutant que la répression de l'immigration sous l'administration Trump freinait la demande parmi ses clients hispaniques.

Alors que les tarifs douaniers ont eu un effet négatif d'environ trois points de pourcentage sur ses bénéfices de base au troisième trimestre, l'entrepriseprévoit de revenir à une croissance des marges dans la catégorie des boissons en Amérique du Nord plus tard cette année, ont déclaré les dirigeants.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
66,285 USD NYSE +0,23%
PEPSICO
141,0500 USD NASDAQ +1,59%
WALMART
101,697 USD NYSE -1,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en recul, le regard tourné vers les résultats
    information fournie par AFP 09.10.2025 16:20 

    La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Taux directeurs : la BCE n'a pas la pression pour continuer la baisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.10.2025 16:17 

    Si la situation économique reste stable en zone euro, la BCE "devrait maintenir ses taux inchangés pour les deux prochaines années", selon des analystes. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est "suffisamment robuste", a estimé la Banque centrale européenne, ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Powell n'a donné aucun indice sur les taux
    information fournie par Reuters 09.10.2025 16:07 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des

  • Des drapeaux de l'Union européenne se reflètent dans une fenêtre au siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
    BCE: Le niveau des taux est approprié pour faire face à des chocs - "minutes"
    information fournie par Reuters 09.10.2025 15:58 

    Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés, montre jeudi le compte rendu de leur réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank