 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,58
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo dépasse les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, soutenu par une demande soutenue pour ses boissons énergisantes, ses sodas plus sains et ses snacks salés aux Etats-Unis.

PepsiCo fait face à une pression activiste de la part d'Elliott Management, l'investisseur reprochant à la société d'être à la traîne par rapport à son principal rival Coca-Cola

KO.N , et la pressant d'envisager la refranchisation de son réseau d'embouteillage et la vente de marques non essentielles telles que Quaker Oats.

La société a déclaré un revenu net trimestriel de 23,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 23,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au cours de l'année écoulée, PepsiCo s'est efforcé d'ajouter des sodas prébiotiques et des boissons énergisantes à son portefeuille de produits, car les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé.

Elle s'efforce également de donner une nouvelle image à ses chips Lay's et Tostitos pour mettre en évidence l'absence de colorants alimentaires et d'ingrédients synthétiques, et introduit également des emballages plus petits, les consommateurs recherchant des options abordables.

PepsiCo a également maintenu ses objectifs annuels en matière de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice de base par action à taux de change constant.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,29 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,26 dollars.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
66,130 USD NYSE -1,00%
PEPSICO
138,8400 USD NASDAQ -1,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank