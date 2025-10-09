PepsiCo dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, soutenu par une demande soutenue pour ses boissons énergisantes, ses sodas plus sains et ses snacks salés aux Etats-Unis.

PepsiCo fait face à une pression activiste de la part d'Elliott Management, l'investisseur reprochant à la société d'être à la traîne par rapport à son principal rival Coca-Cola

KO.N , et la pressant d'envisager la refranchisation de son réseau d'embouteillage et la vente de marques non essentielles telles que Quaker Oats.

La société a déclaré un revenu net trimestriel de 23,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 23,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au cours de l'année écoulée, PepsiCo s'est efforcé d'ajouter des sodas prébiotiques et des boissons énergisantes à son portefeuille de produits, car les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé.

Elle s'efforce également de donner une nouvelle image à ses chips Lay's et Tostitos pour mettre en évidence l'absence de colorants alimentaires et d'ingrédients synthétiques, et introduit également des emballages plus petits, les consommateurs recherchant des options abordables.

PepsiCo a également maintenu ses objectifs annuels en matière de croissance organique du chiffre d'affaires et de bénéfice de base par action à taux de change constant.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,29 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,26 dollars.