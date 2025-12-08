PepsiCo cherche à revoir sa chaîne d'approvisionnement dans le cadre de discussions avec Elliott Management, selon Bloomberg News

Le géant des boissons PepsiCo PEP.O prévoit de revoir sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord dans le cadre de son dialogue avec l'investisseur activiste Elliott Management, a rapporté Bloomberg News lundi en citant des personnes familières avec le sujet.

L'annonce de ce réexamen pourrait intervenir dès cette semaine, et l'entreprise ne devrait pas procéder à des changements au sein de son conseil d'administration, a indiqué Bloomberg News en citant ces personnes.

Elliott Management a annoncé en septembre une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo et a poussé l'entreprise à prendre plusieurs mesures, notamment la refranchisation ou la filialisation de ses activités d'embouteillage, et à envisager la vente d'actifs non essentiels dans son secteur alimentaire.

PepsiCo et Elliott Management n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

PepsiCo envisage également de modifier la répartition de son capital et devrait mettre l'accent sur ses stratégies de prix et d'emballage ainsi que sur ses efforts pour introduire des produits frais, a ajouté le rapport de Bloomberg.

En octobre, PepsiCo, qui a pris du retard sur son rival Coca-Cola, avait déclaré que les interactions avec Elliott s'étaient déroulées dans un esprit de collaboration.

Toutefois, le directeur général Ramon Laguarta n'a pas donné de réponse claire à l'idée de l'investisseur activiste de scinder le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de PepsiCo afin d'augmenter les marges.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que PepsiCo était proche d'un accord avec l'investisseur activiste.