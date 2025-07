PepsiCo: baisse de 5% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 13:32









(Zonebourse.com) - PepsiCo dévoile un BPA coeur de 2,12 dollars au titre de son deuxième trimestre 2025, en baisse de 5% à changes constants mais supérieur au consensus, pour des revenus de plus de 22,7 milliards de dollars, en croissance organique de 2,1%.



'Nous avons été encouragés par l'accélération de la croissance de nos revenus par rapport au trimestre précédent, nos activités naviguant dans un environnement difficile', commente Ramon Laguarta, le PDG du groupe agroalimentaire.



'La dynamique de notre activité internationale se poursuit, tandis que celles en Amérique du Nord ont amélioré leur exécution et leur compétitivité dans des sous-catégories et des canaux clés', poursuit le numéro un de PepsiCo.



Pour l'exercice en cours, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker continue d'anticiper un BPA coeur globalement stable à changes constants, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans le bas de la plage à un chiffre.





Valeurs associées PEPSICO 135,3500 USD NASDAQ +1,15%