 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 739,90
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo augmente sa participation dans Celsius Holdings
information fournie par AOF 29/08/2025 à 14:11

(AOF) - PepsiCo augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings grâce à un accord de 585 millions de dollars. L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PEPSICO
146,9800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank