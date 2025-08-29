PepsiCo augmente sa participation dans Celsius Holdings

(AOF) - PepsiCo augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings grâce à un accord de 585 millions de dollars. L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.
