PepsiCo abaisse ses prévisions 2025 à cause de la "volatilité et des incertitudes"

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a partiellement abaissé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, du fait de la "volatilité et d'incertitudes" causées par la guerre commerciale et par une consommation "modérée" dans certains marchés.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

"Nos activités restent résilientes dans un contexte géopolitique et macroéconomique de plus en plus difficile et complexe au premier trimestre", a commenté Ramon Laguarta, patron de PepsiCo, cité dans un communiqué.

Pour la suite, "nous nous attendons à davantage de volatilité et d'incertitudes, en particulier liées aux développements au niveau du commerce mondial, que nous anticipons vont accroître nos coûts d'approvisionnement", a-t-il poursuivi, affirmant que le groupe préparait "activement des mesures de mitigation (...) quand c'est possible".

"Dans le même temps, la situation des consommateurs dans de nombreux marchés reste modérée et présente également des perspectives incertaines", a relevé M. Laguarta.

Selon lui, PepsiCo va notamment "prendre des mesures pour améliorer ses performances en Amérique du Nord".

Dans ces conditions, le groupe a revu à la baisse sa prévision de bénéfice net proforma pour l'ensemble de l'année. Il devrait reculer de 3% par rapport aux 8,16 dollars de 2024, alors qu'il attendait auparavant une hausse "autour de 5%".

Cette variable va aussi être affectée par des effets de change négatifs, qui vont également peser sur le chiffre d'affaires.

Le groupe a en revanche confirmé sa prévision de hausse de 5% maximum du chiffre d'affaires organique (hors effets de change notamment) ainsi que son objectif de restituer 8,6 milliards de dollars à ses actionnaires (7,6 milliards de dividendes et 1 milliard de rachat de titres).

Cette mise au point intervient le jour où PepsiCo a annoncé des résultats pour le premier trimestre peu ou prou conformes aux attentes du consensus des analystes de FactSet.

Le chiffre d'affaires ressort à 17,92 milliards de dollars, contre 18,25 milliards un an plus tôt, et le bénéfice net a également reculé à 1,83 milliard, contre 2,04 milliards un an plus tôt. Le consensus tablait respectivement sur 17,76 milliards et 2,04 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,48 dollar quand les analystes attendaient en moyenne 1,49 dollar.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action PepsiCo baissait de 0,89%.