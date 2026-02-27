Pentagone La querelle anthropique met en jeu les ventes et la guerre de l'IA à l'approche de l'échéance de vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Pentagone exige que l'IA soit utilisée légalement et sans contraintes, ce qui menace les activités d'Anthropic

*

Le directeur général d'Anthropic avertit de que l'IA pourrait, dans de rares cas, porter atteinte aux valeurs démocratiques

*

Anthropic et le Pentagone ont jusqu'à vendredi pour trouver un accord

(Ajout d'une signature) par David Jeans, Jeffrey Dastin, Mike Stone et Deepa Seetharaman

La querelle entre le Pentagone et le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic doit se terminer à 17 h 01 (2201 GMT) vendredi, en raison de préoccupations sur la façon dont l'armée pourrait utiliser l'intelligence artificielle en temps de guerre.

Le différend, qui se rapproche de la date limite fixée par le Pentagone pour sa résolution, est largement considéré comme un référendum sur la puissance de l'IA qui pourrait être déployée par l'armée et sur la manière dont ses risques sont gérés.

Le Pentagone souhaite que toute utilisation légale soit autorisée et a menacé Anthropic de cesser ses activités si la startup ne mettait pas au rebut des garde-fous supplémentaires.

"C'est un coup de semonce sur l'avenir de l'intelligence artificielle et son utilisation sur le champ de bataille", a déclaré à Reuters Chris Miller, ancien secrétaire d'État à la défense par intérim. Il a ajouté que l'issue de cette affaire "sera un test décisif pour les entreprises qui prétendent vouloir utiliser l'intelligence artificielle de manière humaine"

Le différend, qui dure depuis des mois, a divisé certains chefs d'entreprise, responsables militaires et législateurs sur la question de savoir si l'IA devait être utilisée sans contraintes, alors que son créateur, Anthropic, a déclaré que la technologie n'était pas encore fiable pour des armes entièrement autonomes. La sénatrice démocrate Elissa Slotkin s'est exprimée jeudi sur le site : "Le citoyen moyen ne pense pas que nous devrions permettre à des systèmes d'armes d'entrer en guerre et de tuer des gens sans qu'un être humain ne le supervise d'une manière ou d'une autre

S'exprimant lors d'une audience de confirmation pour deux candidats au poste de secrétaire adjoint à la défense, Mme Slotkin a ajouté: "Je ne pense certainement pas qu'un Américain, qu'il soit démocrate ou républicain, souhaite une surveillance de masse du peuple américain."

Le Pentagone, que l'administration Trump a rebaptisé Département de la guerre, a repoussé le dilemme en le qualifiant de faux choix "colporté par les gauchistes dans les médias." "Le Département de la guerre n'a aucun intérêt à utiliser l'IA pour mener une surveillance de masse des Américains (qui est illégale) et nous ne voulons pas non plus utiliser l'IA pour développer des armes autonomes qui fonctionnent sans implication humaine", a posté jeudi le porte-parole en chef du Pentagone, Sean Parnell, sur X .

LES NÉGOCIATIONS ÉCHOUENT

Au cours de l'année écoulée, le Pentagone a signé des accords plafonnant à 200 millions de dollars avec les principaux laboratoires d'IA, dont Anthropic, OpenAI et Google. Il fait pression sur les entreprises pour qu'elles acceptent d'abandonner leurs politiques d'utilisation en faveur du respect d'une clause d'utilisation illégale.

Anthropic, qui poursuit ces discussions, a maintenu des lignes rouges concernant l'utilisation par l'armée de ses modèles d'IA Claude pour les armes autonomes et la surveillance domestique. Anthropic a été la première de ces entreprises d'IA à travailler avec des informations classifiées, par le biais d'un accord de fourniture via le fournisseur de cloud Amazon.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, célèbre pour avoir quitté OpenAI en 2020 en raison de ses inquiétudes concernant la gestion de la technologie de l'IA, a prévenu que l'IA progressait plus vite que la loi.

Une technologie puissante pourrait rassembler des éléments disparates pour recueillir des renseignements sur des civils à leur insu, a-t-il déclaré dans un article de blog publié jeudi, une perspective que les critiques considèrent comme une faille juridique.

"Anthropic comprend que c'est le ministère de la guerre, et non des entreprises privées, qui prend les décisions militaires", mais l'IA, dans des cas précis, "peut saper les valeurs démocratiques au lieu de les défendre", a déclaré M. Amodei.

M. Amodei a rencontré le secrétaire à la défense Pete Hegseth cette semaine. Le Pentagone a ensuite fait des gestes en faveur d'un compromis et a envoyé à la startup une version révisée du contrat.

Mais les deux parties sont restées dans une impasse apparente.

Un porte-parole d'Anthropic a déclaré jeudi: "Le texte du contrat que nous avons reçu cette nuit du ministère de la Guerre ne fait pratiquement aucun progrès" et permet "d'ignorer à volonté les mesures de protection"

MENACES POUR LES ENTREPRISES

Des activités essentielles pour Anthropic sont en jeu.

Le Pentagone a prévenu qu'il mettrait fin à sa collaboration avec la startup et la déclarerait comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement si Anthropic n'accédait pas à la demande du ministère d'utiliser l'IA en toute légalité.

Cette désignation, généralement réservée aux fournisseurs des pays adversaires, signifie que les entreprises de défense pourraient se voir interdire de déployer l'IA d'Anthropic dans le cadre de leurs travaux pour le compte du Pentagone.

Ce revers survient alors qu'Anthropic s'efforce de gagner des marchés auprès des entreprises et des gouvernements, en mettant l'accent sur la sécurité nationale. Le Pentagone a demandé à des entrepreneurs, dont Lockheed Martin

LMT.N , de fournir une évaluation de leur dépendance à Anthropic avant la désignation du risque, a rapporté Reuters mercredi . La base industrielle de la défense comptait environ 60 000 contractants, dont de grandes entreprises publiques, en 2021. Le Pentagone a proféré une deuxième menace, dont la légalité a été mise en doute par certains experts .

"S'ils n'embarquent pas, SecWar veillera à ce que la loi sur la production de défense soit invoquée pour Anthropic", a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du Pentagone, "les obligeant à être utilisés par le Pentagone, qu'ils le veuillent ou non"