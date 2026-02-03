 Aller au contenu principal
PennyMac Financial chute, UBS revoyant ses estimations à la baisse après un quatrième trimestre médiocre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du prêteur hypothécaire PennyMac Financial Services PFSI.N chutent de 2,76 % à 90,82 $

** UBS réduit l'objectif de cours sur PFSI de 145 $ à 111 $, ce qui représente une hausse de 19,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** UBS cite des résultats décevants pour le 4ème trimestre; elle ajoute que, bien que la valorisation se soit améliorée après la liquidation de vendredi, la maison de courtage n'est pas encore prête à se montrer plus constructive sur les actions.

** PFSI a publié un chiffre d'affaires du 4ème trimestre et un bénéfice avant impôt ajusté inférieurs aux estimations jeudi, selon les données de LSEG

** 6 des 9 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 3 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian est de 135,50 $

** En tenant compte des mouvements de la séance, PFSI a baissé de 10,4 % au cours des 12 derniers mois

