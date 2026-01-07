 Aller au contenu principal
Penguin Solutions progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de la société de centres de données Penguin Solutions PENG.O augmentent de 5,3 % à 22,7 $ avant bourse après avoir dépassé les estimations pour le premier trimestre

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 343,07 millions de dollars contre 338,64 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** BPA ajusté de 49 cents par rapport aux estimations des analystes de 44 cents

** Les ventes du segment des mémoires intégrées ont augmenté de manière significative, contribuant à la croissance globale du chiffre d'affaires

** La note moyenne des 8 analystes couvrant l'action est "acheter"; la prévision médiane est de 26,50 dollars

** A la dernière clôture, PENG a progressé de 9,2% au cours de l'année écoulée

