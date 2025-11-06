 Aller au contenu principal
Peloton émet un nouveau rappel lié à un défaut de la tige de selle, affectant 833 000 vélos
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 5 et d'éléments de contexte aux paragraphes 6 et 7)

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a déclaré jeudi que Peloton Interactive PTON.O rappelait environ 833 000 unités de son Original Bike+ modèle PL02 après des rapports selon lesquels l'assemblage de la tige de selle pouvait se briser pendant l'utilisation, ce qui présentait un risque de chutes et de blessures.

L'autorité de régulation de la sécurité des consommateurs a déclaré quele fabricant de produits de fitness avait reçu trois rapports faisant état de la rupture et du détachement de la tige de selle pendant l'utilisation, dont deux incidents ayant entraîné des blessures à la suite de chutes.

Les consommateurs ont été invités à cesser immédiatement d'utiliser les vélos rappelés et à contacter Peloton pour une réparation gratuite. L'entreprise propose aux clients une tige de selle de remplacement qui peut être installée par le client lui-même.

Ce rappel fait suite à un retrait volontaire, en 2023, de plus de 2 millions de vélos du modèle original de Peloton, qui avaient été rappelés pour un problème similaire de tige de selle.

Les actions de la société, qui ont baissé de 18,1 % depuis le début de l'année, étaient en baisse de 4,1 % dans les premiers échanges.

Peloton a réduit ses coûts et ses effectifs dans le cadre d'un effort de redressement continu, tout en augmentant les prix de ses produits pour aider à compenser les dépenses plus élevées liées aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

En août, la société a déclaré qu' elle réduirait sa main-d'œuvre mondiale de 6 % et a averti que les derniers tarifs douaniers devraient réduire son flux de trésorerie disponible pour 2026 d'environ 65 millions de dollars.

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
6,8700 USD NASDAQ -3,65%
