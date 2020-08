Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin lève le port obligatoire du masque à l'extérieur après 13 jours sans nouveaux cas Reuters • 21/08/2020 à 10:04









PÉKIN, 21 août (Reuters) - Les autorités sanitaires de Pékin ont levé l'obligation de porter le masque à l'extérieur, assouplissant ainsi les règles visant à contrer la propagation du coronavirus. Même si la capitale chinoise n'a pas recensé de nouvelle contamination au cours des 13 derniers jours, la levée de cette mesure n'a pas provoqué de changement majeur dans la rue, où la majorité des habitants continuaient à utiliser le masque vendredi. Pour certains, le masque renforce le sentiment de sécurité, tandis que d'autres évoquent la pression sociale comme un facteur clé pour maintenir son usage quotidien. "Je pourrais enlever mon masque à tout moment, mais je dois être sûre que les autres l'acceptent. J'ai peur d'effrayer les gens s'ils me voient sans masque", observe Cao, une Pékinoise âgée de 24 ans. C'est la deuxième fois que les autorités sanitaires de Pékin assouplissent les directives concernant l'usage du masque dans la capitale, où la situation est quasiment revenue à la normale après deux périodes de confinement. (Thomas Suen, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

