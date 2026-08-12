Pékin est frappée par des averses alors que le typhon Dolphin balaye la Chine

par Liz Lee, Tingshu Wang et Alessandro Diviggiano

Dolphin, le typhon le plus violent de l'année en Chine, a frappé la capitale, Pékin, provoquant des averses torrentielles qui ont inondé d'importants axes routiers et bloqué des véhicules, après avoir établi de nouveaux records de précipitations dans les provinces du centre et de l'est.

La deuxième économie mondiale est confrontée à des phénomènes météorologiques de plus en plus destructeurs que les scientifiques attribuent au changement climatique, en particulier cette année.

La capitale a déclenché son deuxième niveau d'alerte de tempête, suspendant 250 lignes de bus et fermant 150 sites touristiques, tandis que 10 lignes de métro circulaient à vitesse réduite, a indiqué mercredi l'agence de presse officielle Xinhua.

Les averses ont transformé une route à plusieurs voies de Pékin en véritable rivière, paralysant la circulation avec des voitures et des bus partiellement submergés, comme l’ont montré des images vidéo diffusées sur le site chinois Rednote.

C'est le district nord de Changping qui a enregistré mercredi les précipitations horaires les plus importantes, ont indiqué les autorités, avec 90,7 millimètres tombés en l’espace d’une heure après 9 heures du matin.

Le typhon s’est affaibli cette semaine après avoir parcouru plus de 6.000 kilomètres pour toucher terre dimanche dans la province du Zhejiang, mais a entraîné avec lui de l’humidité tropicale loin à l’intérieur des terres, faisant peser une menace d’inondations.

Des dizaines de voitures se sont entassées sur un pont resté au-dessus des eaux montantes dans la ville côtière de Yuhuan, après que près de 200 millimètres de pluie ont submergé les rues avoisinantes, comme le montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Reuters.

Les médias d'État ont indiqué que des records de précipitations avaient été battus cette semaine dans certaines parties du Zhejiang et dans les provinces centrales du Henan et du Hubei.

C'est dans la ville de Wugang, qui abrite l’une des plus grandes entreprises sidérurgiques de Chine, avec 209,5 millimètres de pluie, que les records ont été atteints en une seule journée pour le mois d’août, tandis que Xiangyang a enregistré 169,1 millimètres.

Afin de renforcer les systèmes de prévision traditionnels et d’améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes, les météorologues chinois ont commencé à se tourner vers une nouvelle génération de modèles météorologiques basés sur l’intelligence artificielle.

(Rédigé par Liz Lee, Tingshu Wang et Alessandro Diviggiano à Luohe, Joe Cash, Ethan Wang et Ryan Woo à Pékin ; Version française RIhab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)