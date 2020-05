Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin envisage de prolonger les restrictions sur les vols internationaux-ambassade US Reuters • 29/05/2020 à 08:58









PEKIN, 29 mai (Reuters) - La Chine prévoit de prolonger jusqu'au 30 juin les mesures de restrictions sur les vols internationaux en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus, a déclaré vendredi l'ambassade des Etats-Unis à Pékin dans un avis aux voyageurs. Depuis mars, les compagnies aériennes chinoises ont réduit leurs liaisons internationales à une seule par pays et le nombre de vols à un seul par semaine. Les compagnies aériennes étrangères, pour leur part, ne peuvent effectuer qu'un seul vol par semaine vers la Chine. La semaine dernière, Washington a accusé Pékin de bloquer la reprise du trafic aérien des compagnies américaines vers la Chine alors que, selon le département américain des transports, Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O souhaitent reprendre leurs vols vers la Chine le mois prochain. Sollicité pour un commentaire sur l'annonce de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, un responsable de l'autorité de l'aviation civile en Chine (CAAC) a déclaré à Reuters qu'il n'y avait aucun changement aux règles actuelles. (Stella Qiu et Se Young Lee; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE -2.51% UNITED AIRLINES NASDAQ -5.87%