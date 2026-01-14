Pékin demande aux entreprises chinoises de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité américains et israéliens, selon certaines sources

La Chine interdit l'utilisation des logiciels de Palo Alto Networks, CrowdStrike et plusieurs autres, selon certaines sources

Mandiant (Alphabet), Imperva (Thales), Wiz, SentinelOne et Rapid7 figurent également sur la liste noire

Les autorités invoquent des raisons de sécurité nationale, selon certaines sources

Pékin souhaite remplacer les technologies occidentales

Les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité fabriqués par plus d'une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes pour des raisons de sécurité nationale, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Alors que les tensions commerciales et diplomatiques s'exacerbent entre la Chine et les États-Unis et que les deux parties se disputent la suprématie technologique, Pékin a tenu à remplacer les technologies occidentales par des solutions nationales.

Les entreprises américaines dont les logiciels de cybersécurité ont été interdits comprennent VMware AVGO.O , propriété de Broadcom, Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet

FTNT.O , tandis que les entreprises israéliennes comprennent Check Point Software Technologies CHKP.O , ont déclaré deux des sources.

La troisième source a indiqué que les autres entreprises dont les logiciels ont été interdits comprennent Mandiant et Wiz, propriété d'Alphabet GOOGL.O , dont Alphabet a annoncé l'achat l'année dernière , ainsi que les entreprises américaines CrowdStrike CRWD.O , SentinelOne S.N , Recorded Future, McAfee, Claroty, et Rapid7 RPD.O .

La société israélienne CyberArk, dont l'achat a été annoncé par Palo Alto l'année dernière , figurait également sur la liste, tout comme Orca Security et Cato Networks, deux sociétés israéliennes, et Imperva, qui a été achetée par la société de défense française Thales TCFP.PA en 2023.

LES ACTIONS CHUTENT À LA SUITE DE L'INTERDICTION DES LOGICIELS

Recorded Future a déclaré dans un courriel qu'elle ne faisait pas d'affaires en Chine et qu'elle n'avait pas l'intention d'en faire. McAfee a déclaré qu'il s'agissait d'une société axée sur le consommateur dont la technologie "n'est pas conçue pour être utilisée par les gouvernements ou les entreprises".

CrowdStrike a déclaré qu'elle ne vendait pas en Chine, qu'elle n'y avait pas de bureaux, qu'elle n'y embauchait pas de personnel et qu'elle n'y hébergeait pas d'infrastructures, et qu'elle ne pouvait donc être "affectée que de manière négligeable". SentinelOne a déclaré qu'elle n'avait "pas de revenus directs en Chine", pour des raisons similaires.

Claroty a déclaré qu'elle ne vendait pas en Chine. Dans une déclaration, le directeur général d'Orca Security, Gil Geron, a indiqué que son entreprise n'avait pas été informée de la décision. Il a ajouté que son entreprise se concentrait sur la défense et qu'une interdiction "serait un pas dans la mauvaise direction".

Les autres entreprises figurant sur la liste noire n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de Broadcom ont chuté de plus de 4 % dans les échanges de mercredi, tandis que le prix de l'action de Palo Alto est resté pratiquement inchangé. Les actions de Check Point ont clôturé en légère hausse. Les actions de Fortinet ont chuté de plus de 2 %. Les actions de Rapid7 ont baissé de plus de 1 %.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer combien d'entreprises chinoises ont reçu l'avis qui, selon les sources, a été émis ces derniers jours.

Les autorités chinoises se sont inquiétées du fait que le logiciel pouvait collecter et transmettre des informations confidentielles à l'étranger, ont déclaré les sources. Elles ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la situation.

L'autorité chinoise de régulation de l'internet, la Cyberspace Administration of China, et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.

PRÉPARATIFS EN COURS POUR LA VISITE DE TRUMP

Les États-Unis et la Chine, qui se sont enfermés dans une trêve commerciale incertaine, se préparent à une visite du président américain Donald Trump à Pékin en avril.

Alors que l'Occident et la Chine se sont opposés sur les efforts de la Chine pour développer ses secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, des analystes chinois ont déclaré que Pékin était de plus en plus préoccupé par le fait que tout équipement occidental pouvait être piraté par des puissances étrangères.

Elle a donc cherché à remplacer le matériel informatique et les logiciels de traitement de texte occidentaux.

Les plus grands fournisseurs de cybersécurité du pays comprennent 360 Security Technology 601360.SS et Neusoft

600718.SS .

Certaines des entreprises américaines et israéliennes menacées d'interdiction pour leur part ont allégué à plusieurs reprises des opérations de piratage chinoises, ce que la Chine a démenti.

Le mois dernier, Check Point a publié un rapport sur une opération de piratage prétendument liée à la Chine contre un "bureau gouvernemental européen" non identifié. En septembre, Palo Alto a publié un rapport alléguant qu'une opération de piratage chinoise visait des diplomates dans le monde entier.

UNE EMPREINTE CHINOISE IMPORTANTE

Plusieurs de ces entreprises ne travaillent pas avec des clients chinois, mais d'autres ont établi une présence importante en Chine.

Fortinet possède trois bureaux en Chine continentale et un à Hong Kong, selon son site web. Le site web de Check Point indique des adresses d'assistance à Shanghai et à Hong Kong. Broadcom compte six sites en Chine et Palo Alto cinq bureaux locaux en Chine, dont un à Macao.

La politique relative aux fournisseurs étrangers de cybersécurité est depuis longtemps délicate. Le personnel de ces entreprises est souvent composé de vétérans du renseignement, elles travaillent généralement en étroite collaboration avec leurs établissements de défense nationale respectifs et leurs logiciels ont un accès étendu aux réseaux d'entreprise et aux appareils individuels, ce qui constitue, du moins en théorie, un tremplin pour l'espionnage ou le sabotage.

Les soupçons qui pèsent sur l'origine et les motivations de l'entreprise russe d'antivirus Kaspersky, par exemple, ont finalement conduit à une purge du logiciel des réseaux du gouvernement américain en 2017. En 2024, les ventes de produits Kaspersky ont été interdites dans tous les États-Unis.