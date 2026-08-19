Pediatrix Medical en baisse ; Jefferies abaisse sa note

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** Le titre de Pediatrix Medical Group ( MD.N ), prestataire américain de services médicaux, recule de 2,3 % à 25,96 dollars en pré-ouverture
** Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver », estimant que « le rapport risque/rendement est désormais plus neutre »
** La société de courtage estime que les « difficultés liées à l’eAPTC » limiteront la croissance des bénéfices à court terme
** MD a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre au début du mois
** Six courtiers sur sept attribuent à l’action la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 28 $ – données LSEG
** Depuis le début de l'année et jusqu'à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 24,2 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer