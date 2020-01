Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pêche-Londres veut mettre fin à l'accès automatique aux eaux britanniques Reuters • 29/01/2020 à 03:38









(Actualisé avec précisions) 29 janvier (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'il allait présenter dans la journée au Parlement un projet de loi destiné à mettre fin à l'issue de la période de transition post-Brexit à l'accès automatique dont disposent les bateaux des pays de l'Union européenne aux eaux poissonneuses du Royaume-Uni. Le texte prévoit que le Royaume-Uni sorte de la Politique commune de la pêche (PCP) de l'UE à la fin de la période de transition post-Brexit le 31 décembre prochain, pour donner au pays le pouvoir d'agir en tant qu'Etat côtier indépendant. "A l'avenir, l'accès aux poissons dans les eaux territoriales britanniques sera une question que le Royaume-Uni devra négocier et nous déciderons des règles que les bateaux étrangers devront suivre", a déclaré dans un communiqué le département pour l'Environnement, l'Alimentation et l'Agriculture. Reprendre le contrôle des eaux poissonnières britanniques, un symbole pour les partisans de la sortie de l'UE, pourrait avoir des répercussions bien plus larges, par exemple pour le secteur financier britannique, alors que Bruxelles et Londres négocient les derniers détails du divorce. Les Britanniques ont dit par le passé vouloir séparer, dans leurs négociations avec l'UE, la question de l'accès à leurs eaux territoriales et celle des quantités de poisson britannique exportées vers le bloc. La politique actuelle de l'Union permet à tous les bateaux européens d'accéder aux eaux et aux zones de pêche des pays membres, ce qui favorise la compétition. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

