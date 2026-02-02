 Aller au contenu principal
Peakstone s'envole après l'annonce du rachat par Brookfield pour 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 15:39

2 février - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier industriel Peakstone Realty Trust PKST.N ont augmenté de 33 % à 20,8 $ dans les échanges du matin

** Brookfield Asset Management BAM.N déclare qu'elle achètera PKST pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars

** BAM va acquérir toutes les actions en circulation de PKST pour 21 $ par action en espèces

** PKST a gagné 29,6 % au cours de l'année écoulée, tandis que BAM a chuté de 3,3 %

