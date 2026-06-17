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Peabody met ses employés en lock-out dans une usine de lavage de charbon en Nouvelle-Galles du Sud, selon un syndicat australien
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de Peabody aux paragraphes 3 et 4)

Le producteur de charbon américain Peabody Energy BTU.N a mis ses salariés en lock-out pour deux semaines à son usine de lavage United Wambo, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré mercredi le syndicat australien des mines et de l'énergie (MEU), ce qui aggrave le conflit salarial.

Les salariés mènent une action syndicale protégée depuis début mai après avoir rejeté une offre prévoyant des augmentations salariales annuelles de 2,5% et des modifications du système de primes, a précisé le syndicat.

Peabody a confirmé le lock-out dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters, précisant qu’il s’appliquait aux salariés participant à l’action collective.

« La dernière offre de l’entreprise permettra aux salariés de continuer à figurer parmi les mieux rémunérés de la région », a déclaré un porte-parole de l’entreprise, ajoutant que celle-ci restait déterminée à trouver une solution.

Robin Williams, président du MEU pour le secteur minier du Nord et le district énergétique de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que les parties étaient sur le point de parvenir à un accord et que l’entreprise « prolongeait le conflit au lieu de le résoudre ».

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