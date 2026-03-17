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PDVSA ratifie la nomination d'Asdrubal Chavez à la tête d'unités américaines, dont Citgo
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de la société publique vénézuélienne PDVSA a ratifié cette semaine la nomination d'Asdrubal Chavez à la tête des filiales américaines de la compagnie pétrolière, PDV Holding, Citgo Holding et Citgo Petroleum, selon un document vu par Reuters, une décision qui fait suite au soutien du président américain Donald Trump à l'administration du président par intérim Delcy Rodriguez.

Chavez s'était vu refuser un visa américain pour diriger Citgo avant que les sanctions américaines ne soient imposées au pays en 2019. Lui et son équipe auraient maintenant besoin de l'autorisation du département du Trésor américain pour reprendre la société de raffinage, dont la propriété pourrait changer si le Trésor approuve les résultats de la vente aux enchères organisée par un tribunal américain de sa société mère, PDV Holding.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si Rodriguez cherchait à obtenir une nouvelle autorisation américaine pour que Chavez et son équipe puissent diriger les filiales.

Nelson Ferrer, Alejandro Escarra et Ricardo Gomez ont également été nommés directeurs des filiales.

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