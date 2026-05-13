PDF Solutions en baisse après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de PDF Solutions ( PDFS.O ), fournisseur de solutions de données pour le secteur des semi-conducteurs, ont chuté de 6,9 % après la clôture de la bourse, à 48 dollars, à la suite de l'annonce d'une offre d'actions ** La société basée à Santa Clara, en Californie, lance une offre d'actions d'environ 3,81 millions d'actions, la société cédant 500 000 actions

** L'actionnaire existant Advantest America cédera environ 3,31 millions d'actions et se désengagera totalement de sa participation, selon les données de LSEG

** La société compte environ 39,9 millions d'actions en circulation

** Morgan Stanley est le seul teneur de livre actif pour l'offre

** L'action PDFS a clôturé en hausse de 1,2 % à 51,57 $ mercredi, en hausse de 81 % depuis le début de l'année. Le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 56,46 $ lundi

** Les 4 analystes couvrant le titre lui attribuent la note “acheter”; objectif de cours médian de 53 $, selon LSEG