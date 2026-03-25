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PDD n'atteint pas les attentes malgré la croissance de Temu dans un contexte incertain
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:40

Le groupe chinois PDD Holdings a publié des résultats inférieurs aux attentes, affectés par la concurrence en Chine et les pressions réglementaires à l'international. La croissance de Temu ne suffit pas à compenser ces difficultés. Malgré cela, l'action affiche une hausse de près de 2% en ouverture.

PDD Holdings a enregistré un chiffre d'affaires de 123,9 milliards de yuans, soit environ 17,96 milliards de dollars, légèrement en-dessous des attentes du marché. Le bénéfice net a reculé d'environ 11% sur un an, à 24,5 milliards de yuans, tandis que le bénéfice ajusté par action a également déçu. Cette performance s'explique notamment par une hausse des dépenses opérationnelles, liée aux investissements nécessaires pour s'adapter à un environnement concurrentiel en rapide évolution.

En Chine, la plateforme Pinduoduo voit sa croissance ralentir dans un contexte de consommation fragile et de confiance des ménages en baisse, y compris sur les segments à bas prix. À l'international, Temu poursuit son expansion mais fait face à des pressions réglementaires croissantes. Les évolutions des règles commerciales, fiscales et de conformité, ainsi que la remise en cause des exemptions de droits de douane sur les petits colis aux Etats-Unis et en Europe, compliquent son modèle économique.

Par ailleurs, Temu a été visée par plusieurs enquêtes dans différents pays, même si l'entreprise affirme respecter les réglementations en vigueur. Malgré ces incertitudes, l'action cotée aux Etats-Unis progresse de plus de 2% à l'ouverture, portée par un contexte de marché globalement favorable.

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