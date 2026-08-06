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Paysign atteint son plus haut niveau depuis près de sept ans après la publication de ses résultats et de ses perspectives
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 17:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action Paysign ( PAYS.O ) bondit de 32,8% à 12,74 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 25 mars

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis début septembre 2019 ** Le fournisseur de cartes prépayées a annoncé un bénéfice par action et un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieurs aux attentes, selon les données de LSEG, et a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026

** Parmi les 5 analystes couvrant Paysign Inc, les recommandations se répartissent ainsi: 2 "achat fort" et 3 "achat"

** L'objectif de cours médian, fixé à 12 dollars, est en hausse par rapport aux 9 dollars d'il y a un mois

** Le titre affiche une hausse d’environ 147% depuis le début de l’année, après un bond de 70% en 2025

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