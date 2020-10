Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pays-Bas-Reprise des transferts en Allemagne de malades du COVID-19 Reuters • 23/10/2020 à 16:01









AMSTERDAM, 23 octobre (Reuters) - Les Pays-Bas ont repris vendredi les transferts de patients atteints du COVID-19 en Allemagne, alors que la deuxième vague épidémique met les hôpitaux à rude épreuve. Celui d'Almere, dans le centre des Pays-Bas, a annoncé le transfert par hélicoptère à Münster, à 65 km à l'est de la frontière germano-néerlandaise, de deux de ses patients en soins intensifs. Plusieurs dizaines de malades avaient déjà été transférés en Allemagne en mars et en avril, lors de la première vague, mais ce sont les premiers depuis le début de la deuxième. Quatre autres patients doivent y être envoyés ce week-end. Près de 10.000 nouveaux cas de COVID-19 - un record - ont été recensés en 24 heures aux Pays-Bas, selon les chiffres communiqués vendredi. (Anthony Deutsch et Bart Meijer, version française Jean-Philippe Lefief)

