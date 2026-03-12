PayPay réussit son entrée au Nasdaq et atteint une valorisation de 12.7 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:43
PayPay a fait une entrée remarquée au Nasdaq, son action ouvrant à 19 dollars, soit environ 19% au-dessus de son prix d'introduction fixé à 16 dollars. Cette performance valorise l'entreprise japonaise de paiements numériques à environ 12.7 milliards de dollars. La société et un fonds contrôlé par SoftBank Group ont vendu près de 55 millions d'American Depositary Shares, levant environ 880 millions de dollars lors de l'opération.
L'introduction intervient dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux et de tensions géopolitiques qui ont freiné plusieurs projets de cotation. Le prix d'introduction a été fixé en dessous de la fourchette initialement envisagée de 17 à 20 dollars, une stratégie visant à favoriser une bonne performance lors des premiers échanges et à soutenir l'intérêt des investisseurs sur le marché secondaire.
Créée en 2018 par SoftBank et Yahoo Japan, PayPay s'est imposée comme l'un des principaux portefeuilles numériques au Japon, avec environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés fin 2025 et un volume brut de transactions de 100 milliards de dollars. Initialement centrée sur les paiements mobiles, l'entreprise s'est progressivement étendue au crédit, à la banque, au courtage et à l'assurance, avec l'ambition de devenir une plateforme complète de services financiers numériques.
